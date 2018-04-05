البحرين تكشف ملامح أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها.. المنامة: يعادل احتياطات روسيا النفطية

المملكة البحرينية تمتلك 125 مليون برميل احتياطي من النفط

مدير الاستكشاف بشركة نفط البحرين: الحقل الجديد انجازا تاريخيا للمملكة نائب رئيس شركة ديماك: الاكتشاف يعد انجازا كبيرا منذ 1932













كشفت البحرين، الأربعاء، عن ملامح اكتشافها النفطي، الذي أعلنت عنه الأحد الماضي، ووصفته بأنه الأضخم على الإطلاق في تاريخها، ويساوي احتياطات روسيا، قبالة ساحلها الغربي، بمساحة تقدر بـ2000 كيلومتر مُربع.





وتمتلك البحرين، قبل اكتشاف الحقل الجديد، احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو 125 مليون برميل و92 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتمتلك دول مجاورة للبحرين مثل السعودية، أكبر مصدّر للبترول في العالم، 266 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، ويمكن للحقل النفطي الجديد أن يلعب دورا رئيسيا في السوق العالمية.





وتنتج البحرين حاليا نحو 50 ألف برميل من النفط يوميا من حقل البحرين، الذي اكتشف عام 1932. كما تنتج 150 ألف برميل أخرى يوميا من حقل أبو سعفة، بالمشاركة مع السعودية.





وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في مؤتمر صحفي، إن الاحتياطيات النفطية للحقل المكتشف حديثًا، تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط، وتابع أن تقييمات مستقلة أجرتها دي جولير وماك نوتون وهاليبرتون، تؤكد اكتشاف كميات كبيرة من النفط في خليج البحرين لا تقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم، وبين 10 و20 تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق.





ولفت إلى أنهم غير متأكدين بعد من الحجم الذي يمكن استخراجه من احتياطيات النفط البالغة 80 مليار برميل، مشيرًا إلى أنه لم تتحدد ميزانية لتطوير الحقل حتى الآن، وأضاف أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع "هاليبرتون" للبدء في حفر بئرين تقيميين أخريين في 2018، والمزيد من أعمال التقييم لإمكانيات المكمن وبدء الإنتاج للمدى الطويل، مشيرًا إلى أن البحرين تهدف لجذب شركات نفط وغاز أجنبية.





وشدد على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستواصل برامجها في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالاعتماد على شركاتها الوطنية وبالاستفادة من خبرات شركات الخدمات النفطية العالمية. منوها بأنها تمثل فرصة استثمارية لشركات النفط العالمية والصناديق الاستثمارية للمساهمة في تطوير وإنتاج هذا المورد الحيوي والمهم.





وأشار يحيى الأنصاري مدير الاستكشاف بشركة نفط البحرين بابكو إلى أن الطبقات الصخرية في الحقل النفطي الجديد تتميز بمواصفات جيولوجية بكونها أكثر قابلية لانتاج النفط، والتي بدورها ستساعد في رفع معدلات الإنتاج لكل بئر، منوهًا بأن ذلك يجعل حقل النفط المكتشف أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.





وذكر الانصاري ان الاستكشاف النفطي الضخم يعتبر انجازا تاريخيا لمملكة البحرين، متوقعا تحقيق الكثير من المكاسب، ومن المرتقب ان يكون باكورة استكشافات اخرى.



