إنفوجراف.. محمد صلاح يتخطى «العميد» ويحقق رقما قياسيا جديدا للاعبين المصريين

حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا للمحترفين المصريين في الخارج على مدار التاريخ بعدما رفع عدد أهدافه مع كل الأندية الأوروبية التي لعب لها إلى 103 أهداف.



وحطم محمد صلاح رقم العميد أحمد حسن والذي سجل 102 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها كأكثر محترف مصري في التاريخ.



وسجل صلاح أهدافه الـ 103 بواقع 20 هدفا مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفا مع روما، وأخيرا 38 هدفا مع ليفربول.



ويتفوق صلاح على النجم المصري محمد زيدان الذي سجل 98 هدفا طوال مشواره الاحترافي في أوروبا مع كل الفرق التي لعب لها بواقع 12 هدفا مع ايه بي كوبنهاجن، و33 هدفا مع ميتلاند، و4 أهداف مع فيردر بريمن، و30 هدفا مع ماينتس، و4 أهداف مع هامبورج، و15 هدفا مع بروسيا دورتموند.



ونجح محمد صلاح في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف لأي لاعب مصري محترف في أوروبا على مدار التاريخ، والذي كان يمتلكه العميد أحمد حسن، حيث سجل 102 هدف مع كل الفرق الأوروبية التي لعب لها بواقع 7 أهداف مع كوجالي سبور، و9 أهداف مع دينزلي سبور، و30 هدفا مع جنشلربيرليجي، و29 هدفا مع بيشكتاش، و27 هدفا مع أندرلخت.