رفع حالة الطوارئ بمستشفيات سوهاج لاستقبال مصابي حادث الطريق الشرقي

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الإصابة والوفيات في حادث السير الذي وقع بين ميكروباص وسيارة نقل عند الكيلو 15 بطريق سوهاج – أسيوط الصحراوى الشرقى.





وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف وفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وإدارة مرور سوهاج إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفيات وحالات الوفيات ورفع آثار الحادث من الطريق، حيث تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.





وشدد المحافظ على مسئولي مديرية الصحة بالانتقال إلى المستشفيات فورا ومتابعة توفير الأطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين وتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية وأكياس دم.



