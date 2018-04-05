محافظ جنوب سيناء يستقبل سكرتيرعام الاتحاد الدولي للإنقاذ

استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أمس، الأربعاء، بمكتبه في شرم الشيخ، البلجيكى هارالد فيرفايك سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ، ومحمد صالح رئيس الاتحاد الأفريقي للإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.





وقدم رئيس الاتحاد الأفريقي، وسام الشجاعة والإقدام للمحافظ؛ نظرا لدوره ومجهوداته في دعم رياضة الغوص والإنقاذ، ولتعاونه مع الاتحاد الدولي.





كما طلب رئيس الاتحاد تخصيص مساحة أرض لإقامة أكاديمية للإنقاذ والغوص بشرم الشيخ لإعداد المدربين والمتدربين، مشيرا إلى وفاة مليون و200 ألف شخص غرقا سنويا على مستوى العالم، مما يعتبر خساره فادحة في الأرواح وخسارة مادية أيضا للدول.

من جانبه، أهدى المحافظ، سكرتير عام الاتحاد درع محافظة جنوب سيناء.



