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الأحواز يتظاهرون ضد النظام الإيراني رغم القمع والاعتقالات بحقهم

الخميس 05/أبريل/2018 - 12:36 ص
الأحواز يتظاهرون
الأحواز يتظاهرون ضد النظام الإيراني رغم القمع والاعتقالات بح
ا ش ا
شهد إقليم الأحواز جنوبي إيران، مساء اليوم /الأربعاء/، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني وإجراءاته في تغيير ديموجرافية وثقافة الإقليم.

وأظهرت مقاطع فيديو - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية - استمرار المظاهرات رغم القمع والاعتقالات والانتشار الأمني الواسع للحرس الثوري والأمن الإيراني، حيث هتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا أحواز"، و"أم الشهيد تنادي الأحواز بلادي"، في إشارة إلى ضحايا حريق أضرمه مجهولون في مقهى عربي، وراح ضحيته 12 قتيلا.

وقالت مصادر - وفقا للقناة - إن السلطات الإيرانية دفنت عددا من ضحايا حريق المقهى سرا؛ خوفا من غضب الشعب الأحوازي وتحويل التشييع إلى مظاهرات.

وتتوسع رقعة المناطق التي تشهد التظاهرات كل ليلة مع ازدياد أعداد المشاركين فيها والذين يرفعون شعارات ترفض التهميش.

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