وفد أمريكي يزور دارفور لمتابعة الأوضاع الأمنية

تفقد وفد أمريكي أمس، الأربعاء، إقليم دارفور غرب السودان؛ للوقوف على الأوضاع في الإقليم، في أول زيارة مع بدء الولايات المتحدة رفع العقوبات عن السودان.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن الوفد هم أعضاء ينتمون لوزارة الخارجية الأمريكية برئاسة روبرت تون، لكنها لم تكشف عن موعد وصول الوفد أو المدة التي قضاها في الإقليم.





وأوضح والي دارفور، أنه أطلع الوفد على مجمل القضايا الأمنية والاستقرار الذي تشهده ولايته، مضيفًا أنه بجانب عملية جمع السلاح والسلم الاجتماعي بين السكان.





وأشاد روبرت تون، "بتجربة الولاية في السلام الاجتماعي، والخطط المقترحة لإعادة النازحين لقراهم الأصلية، والمقترحات البديلة، للعودة الطوعية بالولاية".