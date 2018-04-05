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رياضة

محمود متولي: التفاهم مع إبراهيم حسن سبب نجاح الإسماعيلي

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:19 ص
محمود متولي
محمود متولي
قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه يحاول الاجتهاد بشكل أكثر؛ من أجل الاستمرار في المستوى الذي نال إعجاب الجماهير.

وأضاف "متولي"، في تصريحات لبرنامج "إكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباراة التي حقق فريقه الفوز أمام منافسه الزمالك وإحرازه هدفًا جاء عن طريق التفاهم مع لاعب الفريق إبراهيم حسن.

وتابع: أن الميزة الوحيدة التي تتواجد بين صفوف الفريق هو التفكير في المباراة التي يخوضها اللاعبون لتحقيق الفوز، مضيفًا أنه تم انتهاء مباراة الزمالك والتفكير الآن في المباراة القادمة.

وأشار لاعب الإسماعيلي، إلي تمنيته خوض مونديال روسيا 2018 بعد حديث هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني من أجل انضمامه إلى المعسكر القادم، معربًا عن احترامه لوجهة نظر الجهاز الفني للفراعنة أيا كانت النتيجة.

واختتم أنه يتمنى تحقيق المركز الثاني في الدوري المصري من اجل اسعاد الجماهير التي تساندهم.

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