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برغش: نحتاج لوثيقة تأمين للعاملين بقطاع الزراعة

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:23 ص
محمد برغش
محمد برغش
عبدالصمد ماهر
قال الحاج محمد برغش، أحد الفلاحين المزارعين، إنه تم بيع 50% من محالج القطن المصرية، وهو ما أثر سلبًا على إنتاج القطن المصري.

وأضاف "برغش"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc" اليوم، الخميس، أن قضية القطن لا تقل أهمية عن السلاح أو الأكل أو أى موضوع اقتصادي.

وتابع: أنه لابد من تحديث العائد الكمي لبذور القطن ونحتاج للإرشاد الزراعي ولابد من أن توفر الدولة جميع مستلزمات إنتاج القطن للفلاح.

واستطرد "نحتاج لوثيقة تأمين لجميع العاملين بقطاع الزراعة مطالبا الدولة بالالتزام بسعر شراء القطن مع الفلاحين، لكي يتم تشجيع الفلاحين على زراعته".

وأكد المهندس إبراهيم قنديل، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري القطن، أن القيادة السياسية لديها اهتمام وإخلاص غير عادي لعودة القطن المصري لعصره من جديد.

وتابع "قنديل": أن المولى عز وجل وهب مصر بالقطن ذات الجودة العالية، مشددًا على أن مصر ستعود مجددًا في تربع تصدير القطن للعالم في الفترة المقبلة.

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