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رياضة

الشاطر: طارق حامد على أبواب الأهلي

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:01 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن النادي الأهلي يسعى حاليًا لضم طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف "الشاطر"، في تصريحات عبر برنامجه "إكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طارق حامد عقد أكثر من جلسة مع مسئولي النادي الأهلي، وتم بشكل مبدئي الاتفاق على الصفقة.

وتابع الإعلامي، أن الثغرة الوحيدة، هي الشرط الجزائي للاعب الفريق مع نادي الزمالك الذي يتحمل 2 مليون دولار، قائلًا: "كلمة السر الاستمارة الرابعة".

واختتم أن النادي الأهلي عرض مبلغًا كبيرًا؛ من أجل إغراء اللاعب والحصول عليه في الفترة المقبلة.

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