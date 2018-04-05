11 ألف مقاتل تشادي في ليبيا.. وحفتر لن يتمكن من هزيمتهم وحده

كشفت شبكة "الوحدة" التشادية المقربة من السلطة، عن وجود عدد من الميليشيات من المتمردين التشاديين في جنوب ليبيا مكون من 11 ألف مسلح.





وبيّنت الشبكة، أن حوالي 11 ألفًا من عناصر المعارضة التشادية منتشرون حاليًا في جنوب ليبيا، موضحة أن تلك العناصر مقسمة إلى ست حركات أهمها المهدي، وتيمان، وبوليمي، موضحة أن الحركات الثلاث تعد الأكثر تسليحًا وتنظيمًا، ومن الصعب على الجيش الليبي أن يهزمها وحده.



