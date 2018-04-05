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أخبار العالم

11 ألف مقاتل تشادي في ليبيا.. وحفتر لن يتمكن من هزيمتهم وحده

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:51 ص
صدى البلد
كشفت شبكة "الوحدة" التشادية المقربة من السلطة، عن وجود عدد من الميليشيات من المتمردين التشاديين في جنوب ليبيا مكون من 11 ألف مسلح.

وبيّنت الشبكة، أن حوالي 11 ألفًا من عناصر المعارضة التشادية منتشرون حاليًا في جنوب ليبيا، موضحة أن تلك العناصر مقسمة إلى ست حركات أهمها المهدي، وتيمان، وبوليمي، موضحة أن الحركات الثلاث تعد الأكثر تسليحًا وتنظيمًا، ومن الصعب على الجيش الليبي أن يهزمها وحده.

وتابعت: أنه لا يبدو أن هجوم الجيش الليبي ضد مواقع المتمردين التشاديين يحظى بدعم زعماء القبائل الليبية الذين دعوا المشير حفتر إلى وقف كل عمل عسكري والتفاوض؛ من أجل انسحاب المتمردين التشاديين من ليبيا.

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