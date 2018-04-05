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رياضة

تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:51 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
علّق الإعلامى خالد الغندور، على بيان أولتراس أهلاوي، وترحيبهم بالجلوس مع المسئولين، والاعتذار عن ما حدث فى مباراة مونانا الجابوني من أعمال شغب وتخريب.

وأضاف "الغندور"، خلال برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر قناة "LTC"، "لطالما حاول المسئولون الجلوس مع أعضاء الأولتراس، وكان الرفض دائمًا من جانبهم، ولكنها خطوة إيجابية وغير متوقعة من الأولتراس".

وتابع: "أتمنى أن يتم استغلال هذه الخطوة الإيجابية من جانب المسئولين، لأن الهدف الرئيسى هو عودة الجماهير للمدرجات".

واختتم: "يجب أن يعاقب المخطئ وأن نستثمر الخطوة التي قدمها الأولتراس".

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