أبراج لا تتوافق مع "الحمل"

كشف الفلكي الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، عن الأبراج التي لا تتوافق مع برج الحمل.



وقال شاهين، إن أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع الحمل هو السرطان فالعلاقة بينهما تكون صعبة لأن البرجان متسلطان ومن الصعب أن ينكسر أى منهما أمام الطرف الآخر، فالحمل دائمًا متفائل ومرح على عكس أصحاب برج السرطان الذى يعانون دائمًا من القلق والتشاؤم ودائمًا ما يكون الحزن مُسيطر عليهما فالعلاقة بينهما غير متكافئة أبدًا ومن الصعب أن ينجحا فى إقامة علاقة عاطفية جيدة مهما كانت محاولات كل منهما لإنجاح هذه العلاقة.



كما أوضح أن من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مواليد برج الحمل، هما الجدي والحوت، فالحمل يريد حريته كاملة لا ينقص منها شيء أما الجدى فيضع قيودا كثيرة من حولك ويحد حريتك ويستنكر بشدة مناطحتك له، أما الحوت سيقلب حياتك رأسا على عقب فقد يكتشف بعد ذلك انه امام شريك معاند ومشاكس وسيفقد رومانسيته معك سريعا ليتحول الى شخص يصدر الاوامر والتعليمات في غضب وضيق.