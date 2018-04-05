10 أطعمة تحافظ على الأمعاء

هناك العديد من الأمراض التي قد تصيب المعدة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض الدماغية وتزيد من احتمالية الإصابة بالاضطراب فهناك علاقة ثلاثية بين الدماغ والأمعاء والهرمونات، وأي خلل قد يحدث في أيًا منهم قد يؤثر على الأداء الوظيفي لباقي الأجهزة وعلى كيفية نقل الرسائل في الجسم،لذا لابد من المحافظة على صحة الأمعاء.





وكشف موقع boldsky بعض الأطعمة التى يمكنك أن تحرص على تناولها لكى تحافظ على صحة الأمعاء وأبرزها:





- البرتقال

يتم تخمير الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البرتقال من قبل بكتيريا الأمعاء ويحتوى أيضا على حمض دهنى يساعد في التغذية الصحية للأمعاء، كما أن أغلب شرائح البرتقال غنية بالألياف القابلة للذوبان.





-الزبدة

تكثف الزبدة وظيفة الحاجز المعوي وتعمل على تحسين صحة الأمعاء بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك فالزبدة مضادة للالتهابات وجيدة لصحة القلب ومعززة الطاقة، فمن الأفضل أن تستهلك الزبدة الطبيعية لتعدد فوائدها.





-العدس

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان ويتم تخميرها في القولون، كما أنه مصدر غنى بمادة "البريبايوتك" التي تتغذى على بكتيريا الأمعاء المفيدة، فالعدس يحتوى على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والمعادن والفيتامينات والألياف، وكوب واحد من العدس المطبوخ يحتوي على حوالي 230 سعرة حرارية مما يجعلك تشعر بالشبع الكامل.





-الزبادى

أظهرت العديد من الأدلة أن الزبادى يحتوى على أنواع معينة من البكتيريا التى تستخدم لتخمير اللبن ويتم اختيارها من الأمعاء الدقيقة الميكروبية، كما أن لديها خصائص مضادة للالتهابات قوية ومضادة للالتهابات ويساعد الزبادي في تعزيز الجهاز الهضمي سليم ويعزز جهاز المناعة.





-خل التفاح:

يساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق زيادة حمض المعدة، فهو له تأثيرات مضادة للميكروبات وثبت أن له فوائد مضادة للفيروسات ومضادات الخميرة ومضادات للفطريات ويساعد في تحسين الحرقة وعسر الهضم أيضا.





-المانجو

يساعد في الحفاظ على البكتيريا الجيدة في الأمعاء فإن دمج المانجو يوميا في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة الأمعاء، مع تقليل الدهون في الجسم والتحكم في نسبة السكر في الدم. وحتوي المانجو أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى والمركبات النشطة بيولوجيًا التي يمكن أن توفر فوائد صحية متنوعة.





-الحبوب الكاملة

أظهرت بعض الدراسات أن الحبوب الكاملة تعمل على تحسين وظيفة القلب وتحسين المزاج ومساعدة الكائنات الحية الدقيقة الخاصة بك في العمل في أحسن حالاتها كما أنها تحفز نمو البكتيريا الجيدة داخل الجهاز الهضمي.





-زيت جوز الهند

هو عبارة عن حمض دهني يتكون من خصائص مضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات ومضاد للفطريات ويحتوي زيت جوز الهند أيضًا على حمض اللوريك وحمض الكابريليك وهما أحماض دهنية غير عادية في قتل الخميرة والبكتيريا الضارة أثناء استعادة مستويات حموضة المعدة.





-سمك السلمون

غنى بأحماض أوميغا 3 الدهنية فهو مغذى قوي ومضاد للالتهابات، السمك هو أيضا جيد لشفاء القناة الهضمية الملتهبة.





- الشوكولاته