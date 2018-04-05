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رياضة

أجايي: الفوز بلقب الدوري كان صعبا.. والجماهير سبب الفوز

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:09 ص
اجايي
اجايي
أبدى جونيور اجايي، سعادته بحصول النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، مضيفًا أن المشوار كان صعبًا والفوز بلقب الدوري لن يكن سهلًا.

وأضاف "أجايي"، في تصريحات لبرنامج "إكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لاعبي الفريق ساندوه منذ انضمامه إلى النادي الأهلي والدخول في أجواء النادي كان خلال وقت قصير.

وأشار لاعب الأهلي، إلي مساندة حسام البدري المدير الفني للفريق في كل المباراة من أجل تحقيق الفوز، معربًا عن سعادته بالوجود معه ضمن لاعبيه.

وتابع: أن لاعبي الفريق تعمل الآن بجهد أكثر من أجل التتويج ببطولة أفريقيا وإسعاد مشجعي النادي الأهلي، فهم الهدف الأساسي بالنسبة للفريق.

واختتم بأنه سعيد بالتواجد ضمن صفوف النادي الأهلي، وأن التفكير الأساسي له هو إحراز نتائج إيجابية، مضيفًا أن النادي هو الوحيد الذي سوف يقرر مصيره في الموسم القادم.

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