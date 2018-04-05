7 أسباب تجعلك تتناول الكرنب الأحمر يوميا

يعد الكرنب الأحمر من الخضروات التى تتميز بأحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الأنسان.



وقال الدكتور محسن النادي استشارى الطب البديل، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التى تجعلك تحرص على تناول الكرنب الأحمر يوميا، أبرزها:



يساعد على الهضم بشكل جيد

يعمل على مقاومة الجسم للجلطات لأنه يساعد فى سيولة الدم

يساعد فى توسيع الشعب الهوائية مما يؤدى لعدم إصابتك بنزلات البرد

يساعدك فى التخلص من زيادة الوزن، حيث إنه يساعد فى الشعور بالشبع لفترة طويلة

يحد من الإصابة بالإمساك

يحافظ على صحة الجلد ويحد من ظهور علامات التقدم فى العمر

تناوله يشعرك بالهدوء والاسترخاء.