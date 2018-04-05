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رياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب الهلال والأهلي السعودي

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال السعودي ستة آلاف دولار بسبب الأزمة التي وقعت جمهوره من تجاوزات في مباراة الريان القطري.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بسبب قيام جماهير الفريق بإلقاء ثلاث زجاجات مياه بالإضافة إلى قيامهم أيضًا بالتدخين في المدرجات، خلال مواجهة الهلال والريان القطري على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال.

كما غرم الاتحاد الآسيوي فريق أهلي جدة السعودي ثلاثة آلاف دولار بسبب إلقاء جماهيره رول من الورق على أرض الملعب خلال مباراته أمام تراكتور تبريز الإيراني، ما تسبب في تأخير انطلاق المواجهة.

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