طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

إذا كان منزلك صغيرا وتريدين استغلال الأماكن الضيقة والغرف الصغيرة لعمل غرفة أطفالك، فإن هذا الموضوع سوف يتناول بعض الأفكار البسيطة لاستغلال الاماكن الصغيرة والتي يمكن أن تتناسب مع الشقق الصغيرة.





ويمكن استغلال الحوائط وملء المساحات الصغيرة بالرفوف لزيادة سعتها التخزينية مع التعامل مع كل زاوية في المنزل كأنها بقعة تخزين إضافية لكن بطريقة عصرية مرتبة استغلال المساحة أسفل مغسلة الحمام.



