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طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:02 ص
ديكورات منازل صغيرة
ديكورات منازل صغيرة
آية التيجي
إذا كان منزلك صغيرا وتريدين استغلال الأماكن الضيقة والغرف الصغيرة لعمل غرفة أطفالك، فإن هذا الموضوع سوف يتناول بعض الأفكار البسيطة لاستغلال الاماكن الصغيرة والتي يمكن أن تتناسب مع الشقق الصغيرة.

ويمكن استغلال الحوائط وملء المساحات الصغيرة بالرفوف لزيادة سعتها التخزينية مع التعامل مع كل زاوية في المنزل كأنها بقعة تخزين إضافية لكن بطريقة عصرية مرتبة استغلال المساحة أسفل مغسلة الحمام.

ويمكن تعليق المقالي والأواني على علاقة مركبة في سقف المطبخ بجانب تركيب سلال ورفوف إضافية في المطبخ لتتسع لكل الأغراض الثانوية وغير الضرورية ويمكن استخدام الاريكة الصغيرة ووضعها في الاماكن الضيقة والتي لا تتسع إلى حمل الكثير من الأثاث.
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور
طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

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طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

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