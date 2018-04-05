إسبانيا تعتقل مفجر فضيحة حسابات التهرب الضريبي لبنك HSBC

اعتقلت السلطات الإسبانية، إيرفي فالتشياني، المعلوماتي الفرنسي الإيطالي، الذي سرّب الحسابات السرية لبنك "إتش إس بي سي" الشهيرة باسم "سويسرا ليكس".





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن خبير المعلومات الفرنسي الإيطالي العميل السابق في بنك أتش أس بي سي في سويسرا، والذي قام بتسريب فضيحة الحسابات السرية والتهرب الضريبي التي هزت العالم، اعتقل أمس الأربعاء في مدريد بطلب من سويسرا.





وأعلن مسئول شرطي كبير في إسبانيا: "اعتقاله تم في مدريد في الشارع حينما كان عائدًا من مؤتمر"، موضحة أن العميل البالغ 46 عامًا خضع للاستجواب بطلب من سويسرا التي تطالب بتسليمه إليها.





وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إنه كان مطلوبًا منذ 19 مارس الماضي بطلب اعتقال دولي وترحيله، أصدرته السلطات السويسرية.