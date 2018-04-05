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أخبار البلد

أستاذ بـ«قصر العيني» يشرح خطوات تجنب أضرار الأسماك المملحة في شم النسيم

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر
مع اقتراب الاحتفال بـ"شم النسيم"، ووجود العديد من التقاليد والعادات في المأكولات لدى الأسر المصرية، التي من أبرزها تناول الفسيخ والأسماك المملحة، نستعرض آراء ونصائح المتخصصين من الأطباء لتجنب المخاطر التي قد تسببها تلك الأطعمة.

ويقول الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن هناك عدة نصائح للمرأة المصرية بصفتها المصدر الأول الذي يتعامل مع الأسماك والرنجة والفسيخ.

وأضاف "حسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبرز تلك النصائح لابد أن تكون الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة، وبعد ذلك يتم وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة ٤٨ ساعة قبل تناولها، ثم نقوم بغسلها جيدًا بالماء، على أن يتم التخلص من رأس الأسماك وأحشائها. 

كما نصح أستاذ مساعد النساء والتوليد، بوضع الأسماك في ليمون وخل وزيت علي أن يترك ليلة كاملة، لافتًا إلي أن الليمون بصفة خاصة يجب أن يرش على كل شيء في هذه الوجبة. 

وشدد على ضرورة تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة، مشيرًا إلى أنه لابد من منع الأطفال أقل من ٣ سنوات من تناول أي قدر من الأسماك المملحة.

وأكد أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، أنه لابد من تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس، كما يجب غسل الخضراوات جيدًا بماء ونقعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة، كما يجب شيّ الرنجة جيدًا؛ لأن عملية الشواء تقتل البكتريا مع تناول الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كل هذه الكمية من الملح في جسمك. 

وأوضح أنه حال ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات لابد من الذهاب للطبيب فورًا.

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