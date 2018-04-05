حضري حلقات بصل مقلية بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير حلقات بصل مقلية من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



المقادير:

بصل حلقات مفردة

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 بيضة

بقسماط

بصل بودرة

ثوم بودرة

زيت للقلى

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير:

* يتبل الدقيق بالملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودرة والنشا والبيكنج بودر

* يخلط البيض مع اللبن والملح والفلفل الأسود

* يقطع البصل حلقات سميكة ويفرد

* يقلب البصل فى خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط

* تقلى فى الزيت وتقدم