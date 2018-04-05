حضري حلقات بصل مقلية بأسهل الخطوات
الخميس 05/أبريل/2018 - 06:42 ص
حلقات بصل مقلية
نقدم لكم طريقة تحضير حلقات بصل مقلية من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
المقادير:
بصل حلقات مفردة
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
2 بيضة
بقسماط
بصل بودرة
ثوم بودرة
زيت للقلى
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير:
* يتبل الدقيق بالملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودرة والنشا والبيكنج بودر
* يخلط البيض مع اللبن والملح والفلفل الأسود
* يقطع البصل حلقات سميكة ويفرد
* يقلب البصل فى خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط
* تقلى فى الزيت وتقدم