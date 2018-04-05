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رياضة

إعلامي سعودي يكشف عن واجهة عبدالله السعيد ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:30 ص
عبد الله السعيد و
عبد الله السعيد و تركي آل شيخ
حسن العمدة
علّق الإعلامي السعودي، وليد فراج، علي صورة عبدالله السعيد، لاعب النادي الأهلي، مع المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الرئيس الفخري للنادي الأهلي.

وقال "فراج"، عبر برنامجه "أكشن يا دوري" المذاع علي قناة "إم بي سي أكشن"، إن الأهلي وافق على رحيل عبدالله السعيد، والذي يعد أفضل لاعب فى مصر، ويعتبر أيقونة الكرة المصرية، ويأتي بعد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وأضاف الإعلامي السعودي، أن تركي آل شيخ تدخل لإنهاء أزمة "السعيد" عقب توقيعه للزمالك، مضيفًا أن صورة التأشيرة انتشرت منذ يومين بدعوة هيئة الرياضة، ولكن حاليًا انتشرت صورته مع المستشار تركي آل شيخ.

وشدد على أن هناك أقاويل ترددت أن اللاعب سينتقل للدوري السعودي الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سينضم إلى صفوف الأهلي السعودي.

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