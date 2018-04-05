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رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على إيهاب جلال ومرتضى منصور ولاعبي الزمالك

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:41 ص
شنّ رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا على إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك؛ بسبب النتائج السلبية الأخيرة فى بطولتى الدورى والكونفدرالية.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "إيهاب جلال فقد ثقته مع إدارة النادى، وستشهد المباريات القادمة تدخلًا كبيرًا في التشكيل من جانب مرتضى منصور".

وتابع نجم الزمالك السابق: "بعد الخروج الأفريقى والهزيمة من الدروايش، سيضع مرتضى منصور التشكيل فى المباريات المتبقية للزمالك فى الدورى".

وأكد أن "إيهاب جلال حقق نتائج سلبية فى 15 مباراة، ولم يقدم ما يثبت جدارته بتولى مهمة تدريب الزمالك، ولكن من الضرورى استمراره لنهاية الموسم حتى يتم الحكم عليه".

وقال "أوجه نصيحة لجلال أن يعيد قناعاته فى بعض اللاعبين، لأن شهر العسل مع مرتضى منصور لن يدوم طويلا".

واستطرد: "نيبوشا مع الزمالك قدم أداءً متوسطًا، وكان يحتاج للوقت لفرض أسلوبه على الفريق".

وأبدى عبدالعال: رغبته في "أن يستمر جلال فى منصبه لنهاية عقده مع الزمالك، حتى يحصل على فرصته كاملة، ولكن فى حالة خسارته أمام الأهلى فى المباراة المقبلة بالدورى، ستتم إقالته".

وبالانتقال للحديث عن لاعبي الفريق قال: "كيف لمدرب يريد الفوز فى كل المباريات أن يستبعد أيمن حفنى ومحمد إبراهيم وأحمد دودا والدفع بلعيبة منتهية لم تقدم الجديد مع الفريق حتى الآن، ومتعرفش تلعب ركنية عدله".

واختتم  حديثه قائلًا: "إيهاب جلال كان مستخبى فى المقاصة ولم تسلّط عليه الأضواء، والجميع تفاءل به لأنهم لم يعرفوه، ولكن ليس أمام الزمالك سوى الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم حتى لا يكون لديه أعذار أخرى".

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