ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإمارات لمجلس الأمن: قطر تقوم بأعمال غير مسئولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
ا ش ا
وجهت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص اقتراب طائرتين مقاتلتين قطريتين من طائرة إماراتية وذلك أثناء تحليقها في أحد المسارات الجوية المتفق عليها دوليًا ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة مملكة البحرين.

وذكرت الرسالة - التي أوردتها قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم/الأربعاء/ - إنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس إلى أن الطائرات المقاتلة اقتربت من الطائرة المدنية بصورة خطيرة ما أدى إلى انطلاق نظام الإنذار الخاص بتجنب الاصطدام، واضطر قائد الطائرة المدنية إلى زيادة ارتفاع الطائرة لتفادي أي اصطدام، مؤكدة أن قطر لم تقدم أي إشعار ملاحة مسبق إلى مراقب حركة الطيران في مملكة البحرين.

وأرفقت البعثة بالرسالة خرائط توضح الحادثة المذكورة التي توضح انتهاك دولة قطر للقوانين واللوائح المتعلقة بالطيران المدني.

ترشيحاتنا

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

الشاطر: طارق حامد على أبواب الأهلي

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

رضا عبد العال يفتح النار على إيهاب جلال ومرتضى منصور ولاعبي الزمالك

الإمارات لمجلس الأمن: قطر تقوم بأعمال غير مسئولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية

بعثة من البنك الدولي تتفقد «المليون وحدة» لمنح مصر 80 مليون دولار

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد هدفه في شباك السيتي

مدير المؤسسة الروسية للطاقة: الضبعة ستكون صفقة في تاريخ الصناعة النووية في العالم

صحيفة: ضغوطات على حركة فتح للمصالحة قبل المجلس الوطني الفلسطيني

مجدى الجلاد: لهذه الأسباب لن أعود لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

خالد الغندور: صلاح مرشح لـ«البالون دور» هذا العام ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو
عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو
هاني أبو ريدة: عائلتي «زملكاوية» وعشقت منذ صغري المصري البورسعيدي ..فيديو
موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟