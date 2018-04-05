ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ختام منتدى الشباب العربية للبيئة الساحلية برسالة تهنئة وحب للرئيس السيسي

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:41 ص
ختام منتدى الشباب
ختام منتدى الشباب العربية للبيئة الساحلية برسالة تهنئة وحب ل
ا ش ا
أرسل شباب 14 دولة عربيه برسالة تهنئة وحب وسلام للرئيس السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثانيه، مهنئين مصر والوطن العربي باستمرار التنمية والرقي، وتضمنت الرسالة صورة الرئيس السيسي، كتب فيها "لا تحسبن نؤدي لك حمدًا.. فما في مكانتنا أداء الحمد.. ولا تطنن وافوك دينا.. فما دينك بالسهل.. ولكنها ذكرى عطرة أحييتموه فينا".

وتابعت الرسالة "باسم الشباب العربي المشارك في منتدي البيئة الساحلية بشرم الشيخ نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التقدير والتهنئة لتجديد ثقة الشعب المصري لشخصكم الكريم.. دمتم عونًا داعمين للشباب.

جاءت تلك الرسالة في ختام فعاليات منتدى الشباب العربي للبيئة الساحلية التاسع، اليوم/الأربعاء/ والذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إسيسكو" بمشاركة 200 شاب وفتاة من 14 دولة عربية، وتسلمها محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة لتسليمها للرئيس السيسي.

يذكر أن المنتدى عقد بعنوان "التكيف مع التغيرات المناخية على السواحل العربية" في إطار الاهتمام بتفاعل الشباب العربي بمشكلاته البيئية وقضايا مجتمعاتهم والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية والحياة البحرية وكيفية التكيف مع تلك المتغيرات.

ترشيحاتنا

أستاذ بـ«قصر العيني» يشرح خطوات تجنب أضرار الأسماك المملحة في شم النسيم

وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

انتحار شاعر تونسي بعد كتابة منشور على «فيسبوك»

دوري أبطال أوروبا.. لاعب برشلونة: لسنا آلات.. ولم نتوقع رباعية روما

شرطة نيويورك تقتل أسود للاشتباه في حمله سلاحا

أمين الفتوى يوضح حكم إلزام الرجل زوجته بالإنفاق معه

المغازي يطالب بتغيير رئيس الحكومة والوزراء

مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

سيدة تقتل زوجها بمساعدة نجلها بالمنوفية ..صور

انتداب المعمل الجنائي وتشريح جثتي طفلين احترقا في شقة بالمعصرة

بعثة من البنك الدولي تتفقد «المليون وحدة» لمنح مصر 80 مليون دولار

مركز الأزهر العالمي للفتوى يقدم 11 نصيحة لحماية طفلك من «الحوت الأزرق»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو
عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو
هاني أبو ريدة: عائلتي «زملكاوية» وعشقت منذ صغري المصري البورسعيدي ..فيديو
موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟