ختام منتدى الشباب العربية للبيئة الساحلية برسالة تهنئة وحب للرئيس السيسي

أرسل شباب 14 دولة عربيه برسالة تهنئة وحب وسلام للرئيس السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثانيه، مهنئين مصر والوطن العربي باستمرار التنمية والرقي، وتضمنت الرسالة صورة الرئيس السيسي، كتب فيها "لا تحسبن نؤدي لك حمدًا.. فما في مكانتنا أداء الحمد.. ولا تطنن وافوك دينا.. فما دينك بالسهل.. ولكنها ذكرى عطرة أحييتموه فينا".



وتابعت الرسالة "باسم الشباب العربي المشارك في منتدي البيئة الساحلية بشرم الشيخ نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التقدير والتهنئة لتجديد ثقة الشعب المصري لشخصكم الكريم.. دمتم عونًا داعمين للشباب.



جاءت تلك الرسالة في ختام فعاليات منتدى الشباب العربي للبيئة الساحلية التاسع، اليوم/الأربعاء/ والذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إسيسكو" بمشاركة 200 شاب وفتاة من 14 دولة عربية، وتسلمها محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة لتسليمها للرئيس السيسي.



يذكر أن المنتدى عقد بعنوان "التكيف مع التغيرات المناخية على السواحل العربية" في إطار الاهتمام بتفاعل الشباب العربي بمشكلاته البيئية وقضايا مجتمعاتهم والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية والحياة البحرية وكيفية التكيف مع تلك المتغيرات.