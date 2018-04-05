وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني 2018

افتتح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، معرض منتجات مدارس التعليم الفنى ( صناعى - زراعى - فندقى - تعليم مزدوج ) المقام بمدرسة الزهور الصناعية بنات.





وتجول الحضور فى أجنحة المعرض وأبدوا إعجابهم بالمعروضات التي نفذها طلاب مدارس التعليم الفنى المشاركة بالمعرض وعددها ١٠ مدارس والتى تنوعت بين المنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية والمفروشات والابتكارات الفنية والملابس الجاهزة ودوائر التحكم الكهربية.





وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر للقائمين على هذا المعرض الضخم الذي أظهر أفضل ما عند الطلاب من صناعات ومهارة واتقان ووجه للجميع تحية إعزاز وفخر وتقدير لما شاهده اليوم اثناء تجوله بأروقة المعرض.



