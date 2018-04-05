ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني 2018

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:31 ص
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفنى ٢٠١
كتب محمد الغزاوى
افتتح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، معرض منتجات مدارس التعليم الفنى ( صناعى - زراعى - فندقى - تعليم مزدوج ) المقام بمدرسة الزهور الصناعية بنات.

وتجول الحضور فى أجنحة المعرض وأبدوا إعجابهم بالمعروضات التي نفذها طلاب مدارس التعليم الفنى المشاركة بالمعرض وعددها ١٠ مدارس والتى تنوعت بين المنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية والمفروشات والابتكارات الفنية والملابس الجاهزة ودوائر التحكم الكهربية.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر للقائمين على هذا المعرض الضخم الذي أظهر أفضل ما عند الطلاب من صناعات ومهارة واتقان ووجه للجميع تحية إعزاز وفخر وتقدير لما شاهده اليوم اثناء تجوله بأروقة المعرض.

ثم شاهد الحضور عرضا مسرحيا تحت عنوان "عبور جديد" يجسد ملاحم وبطولات القوات المسلحة أثناء حربه الشاملة للقضاء على الارهاب واعداء الوطن واختتمت فعاليات المعرض بتوزيع الدروع وشهادات التقدير والجوائز على الطلاب المشاركين بالمعرض والمتميزين علميا وفنيا.

ترشيحاتنا

تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو

10 أطعمة تحافظ على الأمعاء

أحمدي نجاد يفضح النظام الإيراني ويطمئن الشعب "الربيع الحقيقي قادم"

البحرين تكشف ملامح أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها.. المنامة: يعادل احتياطات روسيا النفطية

مصطفى بكري يتغنى بمحمد صلاح عقب ثلاثية ليفربول في مرمى مانشستر سيتي

هاني حتحوت: الشباب والرياضة "مدرسة" لتعليم الإعلام .. ماسبيرو صنع كوادر ويحتاج فرصة.. ومواقف شوبير وأبوتريكة معي لا تنسى.. فيديو وصور

بطولة الكونفدرالية.. الطيب يرتب أوراق الهلال السوداني قبل مواجهة أكوا بالكونفدرالية

«فضيحة» رئيس وزراء قطر يدعي حق الإسرائيليين في أرضهم

رضا عبدالعال لـ «صدى البلد»: «إيهاب جلال كان مستخبي في المقاصة»

مجدى الجلاد: لهذه الأسباب لن أعود لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

«بلومبرج» تحذر: «فيسبوك» يراقب رسائل مستخدميه على «ماسينجر»

دوري أبطال أوروبا.. لاعب برشلونة: لسنا آلات.. ولم نتوقع رباعية روما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

فيديو

موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»
شاهد.. هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو
موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟