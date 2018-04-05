موسى مصطفى: حصولي على 3% أمام الرئيس السيسي إنجاز ..فيديو

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه راضٍ تمامًا عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرًا إلى أن تلك النتيجة أمام الرئيس السيسي هي ما تدفعه إلى الشعور بالرضا، ونسبة 3% التي حصل عليها هي نتيجة مميزة أمام الرئيس السيسي، وكان متوقعًا أن يحصل على حوالي مليون أو مليون ونصف صوت، والأصوات التي حصل عليها أقل ولكنها مقبولة.





وقال "موسى"، في حواره ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن العملية الانتخابية لها قيمة كبيرة جدًا، فمشاركة المصريين هو الهدف الأساسي؛ للرد على المتربصين بمصر، فكان الشعب واعيًا بتلك الخطة وشارك بقوة في هذه الانتخابات.





وأضاف المرشح الرئاسي السابق، أن كلمة الرئيس السيسي التي وجه فيها الشكر، كلمة ذات قيمة كبيرة، وكان لها دفعة قوية له ولأعضاء الحزب، وستدفعهم للعطاء في الفترة المقبلة، وأداء الدور الوطني.





وأشار إلى أنه من الممكن أن يقرر الترشح في انتخابات الرئاسة 2022، وذلك إذا تمكن من تقديم دور جيد يلاحظه الشعب المصري، وكوّن أرضية شعبية قوية.





وأوضح أن حزب الغد يستعد حاليًا لانتخابات المحليات وانتخابات مجلس النواب، كما يستعد لتجهيز كوادر مدربة قادرة على أداء دور مميز في المجالس المحلية ومجلس النواب، لافتًا إلى أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية منحت الحزب زخمًا كبيرًا، وستكون فرصة للتفاعل مع الشعب المصري، والحزب يخطط ترشيح من 80 إلى 100 نائب.