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أخبار العالم

انتحار شاعر تونسي بعد كتابة منشور على «فيسبوك»

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:50 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعيش تونس صدمة بعد انتحار شاعر شهير، وإعلانه قبلها أنه سيقدم على الانتحار عبر "فيسبوك".

وذكر التلفزيون الفرنسي، أن ندال غريبي، انتحر بعد أن كتب منشورًا عبر "فيسبوك"، الأمر الذي يعكس الحيرة والتوهة التي يعيش فيها الجيش التالي لثورة ياسمين.

وتابع الموقع: أن الرسالة التي كتبها الشاعر كانت صادمة ولا تزال تثير تساؤلات وحيرة في تونس، موضحة أنه بعد هذا المنشور قام بخنق نفسه بحبل.

ولفت الموقع، إلى أنه على الرغم من مرور بضعة أيام على الحادث إلا أنه لا يزال يثير الصدمة.

وكتب الشاعر: "أنا الآن لا شيء، تفصلني خطوة عن اللاشيء، أو فلنقل قفزة، غريب أمر الموت ما أبخس ثمنه، دينارا ونصف الدينار ثمن الحبل، وبعض السجائر، غريب أمر الحقيقة ما أبخسها ثمنها لكننا لا نرى، نملأ أبصارنا وبصائرنا دوما بالأوهام، حتى تصير الحقيقة تفاصيل لا نراها، نحن لا نرى غير ما نريد رؤيته، لا نرى من الأخضر غير يابسة حتى تختلط علينا الألوان، ومفاهيمها، شأننا شأن أحبتي، الذين رغم تواضعي يظنون أنني عيسى، فإذا ما صدقوا ما أدّعوا اختلط عليهم الأمر، فراحوا لا يفرقون بين القلب والمعصم وصارت أوتادهم تنهمل على صدري كسهام الوغى".

وأضاف: "غريب أمرهم، بل غريب أمركم جميعًا اذ تظنُّون بموتي أنّني أناني، لكنني في الحقيقة أبعد ما يمكن عن الأنانية، دققوا في التفاصيل، لو كنت كما تدّعون لكنت التهمت ما استطعت من أدوية أمي المريضة ورحلت، لكنني أعلم على يقين أنّ عائلتي المسكينة ستنصرف إلى مراسم دفني وقبول التعازي، وسينسون بالتأكيد أن يشتروا لها دواء بدل الذي دفن في معدتي، لكنني لم أفعل، لو كنت بالأنانية التي تدّعون، لكنت رميت بنفسي أمام سيارة على عجل، أو من فوق بناية عالية، لكن، حرصا مني أن لا تتلف أعضائي، التي أوصي بالتبرع بما صلح منها، لم أفعل".
انتحار شاعر تونسي بعد كتابة منشور على «فيسبوك»

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