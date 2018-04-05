انتحار شاعر تونسي بعد كتابة منشور على «فيسبوك»

تعيش تونس صدمة بعد انتحار شاعر شهير، وإعلانه قبلها أنه سيقدم على الانتحار عبر "فيسبوك".





وذكر التلفزيون الفرنسي، أن ندال غريبي، انتحر بعد أن كتب منشورًا عبر "فيسبوك"، الأمر الذي يعكس الحيرة والتوهة التي يعيش فيها الجيش التالي لثورة ياسمين.





وتابع الموقع: أن الرسالة التي كتبها الشاعر كانت صادمة ولا تزال تثير تساؤلات وحيرة في تونس، موضحة أنه بعد هذا المنشور قام بخنق نفسه بحبل.





ولفت الموقع، إلى أنه على الرغم من مرور بضعة أيام على الحادث إلا أنه لا يزال يثير الصدمة.





وكتب الشاعر: "أنا الآن لا شيء، تفصلني خطوة عن اللاشيء، أو فلنقل قفزة، غريب أمر الموت ما أبخس ثمنه، دينارا ونصف الدينار ثمن الحبل، وبعض السجائر، غريب أمر الحقيقة ما أبخسها ثمنها لكننا لا نرى، نملأ أبصارنا وبصائرنا دوما بالأوهام، حتى تصير الحقيقة تفاصيل لا نراها، نحن لا نرى غير ما نريد رؤيته، لا نرى من الأخضر غير يابسة حتى تختلط علينا الألوان، ومفاهيمها، شأننا شأن أحبتي، الذين رغم تواضعي يظنون أنني عيسى، فإذا ما صدقوا ما أدّعوا اختلط عليهم الأمر، فراحوا لا يفرقون بين القلب والمعصم وصارت أوتادهم تنهمل على صدري كسهام الوغى".



