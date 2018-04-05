دوري أبطال أوروبا.. حارس برشلونة يعلق على الخطأ والإنقاذ

علق الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمي برشلونة، على هفوته في مباراة روما التي كادت أن تكلف فريقه هدفا قبل أن يستطيع التصدي للكرة مرة أخرى.



وقال شتيجن في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الشيء المهم هو أن تستطيع حل الوضع عندما يكون هناك شيئا خاطئا، اليوم فعلت ذلك".



وأضاف: "أرى دائمًا ما أقوم به بشكل جيد وما أفعله بشكل خاطئ، نفوز ونخسر كفريق، جميعنا مهمون، وليس من الجيد أن يكون أحدًا أكثر أهمية من الآخر".