الدوري الليبي.. النصر ينفرد بصدارة مجموعته بثلاثية في شباب الجبل

فرض فريق النصر، سيطرته على صدارة المجموعة الثانية للدوري الليبي بعد تحقيق الفوز الخامس على التوالي عندما سجل ثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، في شباك ضيفه شباب الجبل بملعب شهداء بنينا.



وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، إلا أن الشوط الثاني شهد منعطفًا آخر بعد طرد لاعب شباب الجبل العبيدي؛ ليسجل النصر الأهداف الثلاثة في آخر 15 دقيقة، عن طريق خالد مجدي، وصانع الألعاب مصطفى طقطق هدفين.



بهذا الفوز يواصل فريق النصر انفراده بصدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق 7 نقاط عن التحدي الذي له مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد فريق شباب الجبل عند 11 نقطة.