ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. لاعب برشلونة: لسنا آلات.. ولم نتوقع رباعية روما

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:37 ص
سيرجي روبيرتو
سيرجي روبيرتو
حسن العمدة
أكد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة الإسباني، أنه لم يكن يتوقع الفوز بنتيجة (4-1) على روما الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبيرتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد المباراة: "لم نكن نتوقع مثل هذه النتيجة، إنها جيدة جدًا، ولكن لم يتم إنجاز شيء حتى الآن".

وعن الضعف البدني للفريق الكتالوني في بعض أوقات مباراة اليوم قال: "لدينا الكثير من المباريات المتتالية ونحن لسنا آلات، هذا الفريق يجب أن يعطي 100% من مجهوده".

وبشأن مشاركته في خط الوسط أمام روما قال: "أريد أن أشارك في أي مركز، لعبت كثيرًا في وسط الملعب، كما أنني اعتدت على اللعب في مركز الظهير الأيمن مؤخرًا".

وحول إمكانية مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال قال: "أولًا، علينا الوصول لنصف النهائي، نحن وريال مدريد لا نزال في ربع النهائي، هناك 90 دقيقة متبقية ولا يمكن الاسترخاء".

وأخيرًا، تحدث عن زميله دينيس سواريز قائلا: "إنه لاعب عظيم وصديق رائع، أحبه وأحب أن يلعب أكثر من ذلك، لقد حدث لي نفس الشيء تقريبًا، المدربون يمنحون الفرص ويجب أن تستفيد منها وأعتقد أن وقته سيأتي".

ترشيحاتنا

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

11 ألف مقاتل تشادي في ليبيا.. وحفتر لن يتمكن من هزيمتهم وحده

«الأزمات تضرب قناة الفتنة».. أيمن نور يفصل 11 عاملا ومذيعو الشرق يفضحونه

ساديو ماني على بعد خطوة من تجاوز أسطورتي إفريقيا.. فيديو

رضا عبدالعال لـ «صدى البلد»: «إيهاب جلال كان مستخبي في المقاصة»

تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم سوهاج لـ19 حالة وفاة

يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. مي حلمي بفستان زفاف وريم البارودي تحتفل بخروج ريهام سعيد من السجن.. ونيكول سابا تتألق بفستان أسود مكشوف

موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو

عمرو أديب يكشف سبب تألق محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

فيديو

موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»
شاهد.. هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو
موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟