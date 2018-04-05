دوري أبطال أوروبا.. لاعب برشلونة: لسنا آلات.. ولم نتوقع رباعية روما

أكد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة الإسباني، أنه لم يكن يتوقع الفوز بنتيجة (4-1) على روما الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال روبيرتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد المباراة: "لم نكن نتوقع مثل هذه النتيجة، إنها جيدة جدًا، ولكن لم يتم إنجاز شيء حتى الآن".



وعن الضعف البدني للفريق الكتالوني في بعض أوقات مباراة اليوم قال: "لدينا الكثير من المباريات المتتالية ونحن لسنا آلات، هذا الفريق يجب أن يعطي 100% من مجهوده".



وبشأن مشاركته في خط الوسط أمام روما قال: "أريد أن أشارك في أي مركز، لعبت كثيرًا في وسط الملعب، كما أنني اعتدت على اللعب في مركز الظهير الأيمن مؤخرًا".



وحول إمكانية مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال قال: "أولًا، علينا الوصول لنصف النهائي، نحن وريال مدريد لا نزال في ربع النهائي، هناك 90 دقيقة متبقية ولا يمكن الاسترخاء".



وأخيرًا، تحدث عن زميله دينيس سواريز قائلا: "إنه لاعب عظيم وصديق رائع، أحبه وأحب أن يلعب أكثر من ذلك، لقد حدث لي نفس الشيء تقريبًا، المدربون يمنحون الفرص ويجب أن تستفيد منها وأعتقد أن وقته سيأتي".