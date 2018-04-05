دوري أبطال أوروبا.. راكيتيتش يبرهن مجددا على قيمته الكبيرة

واصل إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، تأكيد أهميته بصفوف الفريق هذا الموسم.



وأشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية إلى أن راكيتيتش شارك في 47 من أصل 49 مباراة لبرشلونة هذا الموسم، وذلك بعد ظهوره في اللقاء الذي انتهى بالفوز على روما 4-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وأوضحت أن اللاعب الكرواتي كان الأكثر إفسادا للهجمات بين زملائه برصيد 4 هجمات، كما كان رابع أكثر لاعب استخلاصا للكرات برصيد 8 مرات، خلف جيرارد بيكيه "11"، أندريس إنييستا وجوردي ألبا "9".



ولفتت إلى أنه بعد استبدال سيرجيو بوسكيتس في الشوط الثاني، تغير مركز إيفان راكيتيتش إلى محور ارتكاز خط الوسط، كما سدد كرة في القائم بالشوط الأول، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.