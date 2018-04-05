موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه شعر بالفخر أثناء استماعه إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، كما أن كل الضغوط التي مر بها أثناء الانتخابات اختفت، وشعر بالهدوء وراحة البال، مؤكدا أن التجربة منحته أملًا كبيرًا في المرحلة القادمة.





وأضاف "موسى"، أن أهم مكسب حصل عليه بمشاركته في الانتخابات هو حصول حزب الغد على ثوب جديد، ومحو اللبس الذي كان يتعرض له حزب الغد في الإعلام، كما أنه اكتسب هو الحزب خبرة كبيرة في الالتقاء مع الناس والتواصل مع الشعب وعرض البرامج والأفكار؛ وهو ما يساعد على تكوين مؤسسة حزبية حقيقية.





وأكد المرشح الرئاسي السابق، أن الإعلام المصري وقف إلي جانبه أكثر من اللازم، فالإعلام شعر بالمسافة والفارق في الشعبية بين الرئيس السيسي وبينه، فكان هناك دعم إعلامي وفرص حقيقية أُتيحت له للترويج عن نفسه وعن برنامجه.





وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام الدولية مثل رويترز وبلومبرج والجزيرة تعمل على تشويه صورة الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مصر، وتروج إلى فكرة أنها انتخابات صورية وتمثيلية، لافتًا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد تلك الوسائل الإعلامية إذا لم تنشر رده على تلك التقارير خلال أسبوع.