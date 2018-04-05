الدوري السعودي.. الهلال يحتج على المرداسي قبل مواجهة الأهلي

احتجّ نادي الهلال، على تعيين لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة السعودي، الحكم الدولي فهد المرداسي لقيادة مباراة الفريق المرتقبة، أمام الأهلي السبت المقبل ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وقال الهلال عبر بيان رسمي: "خاطب مجلس إدارة النادي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قرار تكليف طاقم تحكيم محلي؛ لإدارة مباراة الأهلي والهلال، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، التي تقام مساء السبت المقبل".



وأضاف: "قدّم المجلس طلبًا بتكليف طاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لحساسية المباراة وأهميتها، وتماشيًا مع رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، "تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ"، أن من المناسب أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين، في وجود حكم سعودي، أو أجنبي، لإدارة المباراة".