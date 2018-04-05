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بنات البلد

مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:28 ص
احذية للمناسبات
احذية للمناسبات
آية التيجي
تبحث دوما أي فتاة عن كل ما هو أنيق وغير مألوف لتتميز به عن قريناتها، وتستقطب كل الأنظار نحوها في صورتها الأكثر أنوثة، لذلك تجدها تهتم بأدق التفاصيل التى يعتبر الحذاء واحدا من أهمها، لأنه يعكس شخصيتها وذوقها ويضفى لمسة خاصة مكملة لأناقة ملابسها، ليبدو متناغما كفاية، ومدهشا إلى الحد الذى يرضيها.

وترغب كل فتاة في اختيار الحذاء المريح والأنيق في نفس الوقت، ولكن عندما تأتي المناسبات فإن الاختيار يقع على الأحذية الأنيقة، والراقية، حيث ان Louboutin ذات الظهر الأحمر والمشهور بأناقتها ورقيها قد تتناسب اختياراتك في هذه المناسبة، وتتميز هذه المجموعة بألوانها الخلابة، وروعة التصميم وانسيابية، وإليكم الصور التي نشرها موقع "the lady"، لتختاري منها ما يناسبك.
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور
مجموعة أحذية أنيقة للمناسبات لـ Louboutin.. صور

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