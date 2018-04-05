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رياضة

جونير أجايي: لاعبا الأهلي والزمالك هما الأفضل في الدوري المصري

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:11 ص
اجاي وسمير
اجاي وسمير
قال جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أفضل لاعبين في الدوري المصري هما عبد الله السعيد، وأيمن حفني، لاعب نادي الزمالك.

وأضاف "أجايي"، في تصريحات لبرنامج "إكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يعشق طريقة اللاعبين في الملعب خصوصًا عندما تكون مثل عبد الله السعيد الذي يستطيع أن يستغل الكرة بشكل صحيح.

وتابع: أنه يتمنى الاستمرار في الفترة القادمة مع النادي الأهلي، مضيفًا أنه يقدم أفضل ما لديه مع الفريق؛ من أجل الحصول على البطولات.

وأشار لاعب الأهلي، إلي المستوي الجيد الذي يظهر به وليد أزارو، لاعب الفريق؛ بالرغم من استغراقه الكثير من الوقت من أجل الوصول إلى ذلك المستوى.

واختتم بأن الشخصية الأقرب له داخل النادي الأهلي هو سعد سمير.

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