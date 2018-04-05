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موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:21 ص
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
إسلام الطوانسي
وجّه المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، الشكر لكل من منحه صوته في الانتخابات الرئاسية 2018، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده للعمل على رفعة مصر بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "موسى"، في حواره ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة اليوم»، إنه يقدر كل الأصوات التي حصل عليها، مخاطبًا من لم يمنحوه أصواتهم: "نتقابل في 2022 لو في بقى فرصة".

ووجه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا بشكر الرئيس السيسي من القلب، خاصة على الكلمة التي شكرني فيها، والرئيس السيسي أب للمصريين كلهم، وإحساسه ورد فعله يخلى لو فيه 50 مليون ينزلو يأيدوه بكره، الرئيس السيسي مكسب لمصر كلها، وأنا فعلا دخلت منافسة عشان فعلا أكسب فيها، واللى انا وصلتله مكسب».

وأضاف «الشعب المصري كله ورا الرئيس السيسي، وأنا كمان ورا الرئيس السيسي ومتكاتف معاه حتى لو أنا منافس».

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