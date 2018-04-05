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رياضة

عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:53 ص
هانى ابوريدة
هانى ابوريدة
كشف هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن كواليس تدخله لحل أزمة عبدالله السعيد، لاعب الأهلى بعد توقيعه للزمالك، مؤكدًا أن "السعيد" أبلغه بعدم استمراره مع القلعة الحمراء.

وأضاف "أبوريدة"، خلال لقائه ببرنامج "الغندور والجمهور"، "قمت بالاتصال باللاعب ليلة توقيعه للأهلى وأكد لى أنه لن يلعب مجددًا للقلعة الحمراء، وفوجئت بقدوم اللاعب لاتحاد الكرة للتجديد للأهلي".

وتابع: "عبدالله السعيد كان واخد موقف من إدارة الأهلى، وقالى باعونى وهكمل فى نادى تانى".

وأوضح: "لم أتدخل مطلقا في إقناع عبد الله بتجديد تعاقده مع الأهلي".

وبسؤاله ماذا لو تقدم الأهلي بالعقود التي وقع عليها السعيد معه أجاب: "هناك لائحة جزاءات سوف يتم تطبيقها".

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