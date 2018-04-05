عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو

كشف هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن كواليس تدخله لحل أزمة عبدالله السعيد، لاعب الأهلى بعد توقيعه للزمالك، مؤكدًا أن "السعيد" أبلغه بعدم استمراره مع القلعة الحمراء.





وأضاف "أبوريدة"، خلال لقائه ببرنامج "الغندور والجمهور"، "قمت بالاتصال باللاعب ليلة توقيعه للأهلى وأكد لى أنه لن يلعب مجددًا للقلعة الحمراء، وفوجئت بقدوم اللاعب لاتحاد الكرة للتجديد للأهلي".





وتابع: "عبدالله السعيد كان واخد موقف من إدارة الأهلى، وقالى باعونى وهكمل فى نادى تانى".





وأوضح: "لم أتدخل مطلقا في إقناع عبد الله بتجديد تعاقده مع الأهلي".



