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موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:59 ص
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
إسلام الطوانسي
أكد المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، أن أسرته صوتت له خلال منافسته للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «أسرتي انتخبتني بلا شك في الانتخابات».

وتابع "موسى"، في حواره ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «أسرتي متفاعلة تفاعل كبير جدا معي ومؤيدين لكل ما أقوم به، وينفعلوا عندما يجدوا كلام منشور مغلوط، ومتابعين لكل ما أقوم به».

وقال إنه يحترم الشعب المصري كله الذي شارك في الانتخابات الرئاسية أيا كان قرارهم اختيارهم، فالهدف الأكبر هو مصر والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت الأهم.

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