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حوادث

انتداب المعمل الجنائي وتشريح جثتي طفلين احترقا في شقة بالمعصرة

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام لنيابات حلوان، بتشريح جثتى طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بالمعصرة.

وأمرت النيابة، بانتداب المعمل الجنائى للانتقال لمكان الحريق بحدائق حلوان لبيان سبب الحريق وكيفية اشتعاله والأدوات المستخدمة فى حدوثه، وبيان نقطة بداية الحريق ونقطة نهايته والأماكن التى امتد إليها الحريق وبيان عما إذا كان يوجد بمحل الواقعة مواد معجلة للاشتعال من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان نوعها، وكذلك بيان إذا كانت هناك شبهة جنائية فى اشتعال الحريق من عدمه وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان يوجد ثمة شبهة جنائية من عدمه.

وكان تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بشارع فؤاد حامد بحدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق واستخراج جثتى كل من "نورا أحمد على"، و"نور تامر سعيد"، وتم تحرير المحضر اللازم من قبل العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، وأُخطرت النيابة للتحقيق وأمرت بما سبق.

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