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اقتصاد

رئيس القابضة للنقل: إضافة 50 سيارة لشركة الصعيد للنقل والسياحة

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:36 ص
محمد يوسف رئيس مجلس
محمد يوسف رئيس مجلس أدارة الشركة القابضة للنقل
علياء فوزى
أكد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركته حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمة فى اتوبيسات شركات الركاب الثلاث التابعة لها.

وقال "يوسف"، فى تصريحات صحفية له، إنه تم إضافة 50 سيارة من أحدث الموديلات لشركة الصعيد للنقل والسياحة (إحدى الشركات التابعة) كمرحلة أولى وذلك لتدعيم أسطول نقل الركاب. 

وتابع: تتميز الأتوبيسات الجديدة بوجود خدمة Wi Fi ليتمكن الراكب من استخدام الانترنت أثناء الرحلة فضلا عن خدمة مراقبة السيارات من الداخل بكاميرات مراقبة مرتبطة بغرفة عمليات الشركة لضمان تأمين السيارة والراكب.

وأشار يوسف، الى توافر شاشات عرض LCD لكل راكب بها 12 قناة متنوعة مع توفير سماعات شخصية لكل راكب بالإضافة الى 2 شاشة عرض كبيرة لعرض القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة بالاضافة الى تشغيل خدمة التتبع GPS على جميع سيارات الشركة لتتبع السيارات اثناء الرحلة لمعرفة موقعها الحالى اثناء الرحلة .

وأوضح رئيس القابضة، أنه تم تشغيل تلك السيارات علي الخطوط الحيوية السياحية لجذب السائحين ومنها خطوط ( الغردقة / اسوان / الاقصر / الوادي الجديد / الواحات ) وجارٍ استكمال المرحلة الثانية لعدد أكبر من الأتوبيسات لتحسين الخدمة

وأضاف يوسف، أنه تم إضافة 107 سيارات جديدة من أحدث الماركات العالمية لأسطول الشركة لتحديث أسطول النقل مع إضافة خطوط جديدة مع الترسيم الجديد لشبكة الطرق الجديدة وجارٍ إضافة 70 سيارة جديدة خلال العام الحالى 2018 و300 سيارة خلال العام القادم 2019 .

ووجه أن تكون أسعار التذاكر فى متناول المواطنين وأقل من الشركات المنافسة التى تقدم نفس الخدمة وكذلك تعميم تلك الخدمات على باقى الشركات نقل الركاب التابعة" شرق الدلتا / غرب ووسط الدلتا ".

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