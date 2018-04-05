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اقتصاد

«القابضة للنقل» تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ البحرية

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:21 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى
شارك اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في اجتماعي مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ البحرية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وشهد اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفّار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء هيئات موانئ الاسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ورؤساء شركات تداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري "الإسكندرية لتداول الحاويات & بورسعيد لتداول الحاويات & دمياط لتداول الحاويات" وكذلك الشركات العاملة في النقل البحري الشركة وعدد من الشخصيات التي تعمل المجال النقل البحري.

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