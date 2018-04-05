«القابضة للنقل» تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ البحرية

شارك اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في اجتماعي مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ البحرية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل.



