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أخبار البلد

"أصدقاء مصر الراقية" تحتفل بفوز الرئيس السيسي.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:41 ص
محمد صبحي
أقامت مجموعة "أصدقاء مصر الراقية" احتفالية بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية وبدء مرحلة جديدة تحمل المزيد من الاستقرار والأمان لمصر وذلك داخل أحد البواخر النيلية.

شارك في الاحتفالية من عضوات "أصدقاء مصر الراقية" الكاتبة الصحفية مني رجب رئيسة جمعية الكاتبات المصريات ومؤسسة الجروب، السفيرة عفت صالح، ومهندسة الديكور الشهيرة رباب عبد العاطي، المهندسة سهى شمس، الدكتورة سهير وهيب، وجيهان حلاوة عضو مجلس الشعب سابقا، والمهندسة والفنانة التشكيلية إيمان عفيفي، والفنانة التشكيلية عزة مجاهد، ومنال خليل، والاعلامية فاطمة ابو حطب ، وهناء السادات، ود.مني مرشد.

كما حضرت السيدات سحر النادي وليلي صبري وايمان مختار وريري قطب ومي مختار ومها مختار ومنال سرور ومرام نعيم وفاتن ابراهيم ونادية مرزوق وماجدة عفيفي ونجوي الشاذلي وحورية فهيم ومونيكا الوكيل وعزه حكيم والهام سلطان ومايسة لطفي وهناء نفادي وسحر البطران وعفت فواز وليلي نصر الدين ومها احمد وعزيزة دويدار وشادية سرحان .

وتحدثت عدد من السيدات عن آمالهن لمصر وقالت الكاتبة مني رجب: اننا نبدأ عهدا جديدا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية وهو الداعم الاول للمرأة المصرية لذلك وقفت المرأة في الصفوف الاولي للانتخابات لدعمه ونأمل في استمرار الاستقرار والامان وفي تحسين الأحوال المعيشية لكل المواطنين معه وأننا نشعر بفرحة كبيرة ونتعشم ان يواصل مسيرة التقدم والتحديث والتنميه لبلدنا التي نفتخر بأننا ننتمي اليها.

أحيا الحفل المطرب هيثم هاشم الذي قدم ًمجموعه من اجمل الاغاني الوطنيه في حب مصر وقامت بتصميم ديكور قاعة الحفل بالاعلام المصرية والورود م. رباب عبد العاطي "روزا".

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