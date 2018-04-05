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فن

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:55 ص
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أعضاء فرقة "وسط البلد" احتفالا بإطلاق أحدث ألبوماتهم الغنائية "بنطلوني الجينز" ومرور 20 عاما على تأسيس الفريق في أجواء احتفالية بأعياد شم النسيم وذلك على فضائية وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية cbc .

ويتناول اللقاء حديث أعضاء الفريق حول كواليس تحضيرهم للألبوم في "دهشور" وعن أسباب عسكرتهم هناك لمدة شهر متواصل، وعن أسباب فترة غيابهم طوال السنوات الماضية دون طرح ألبومات بالأسواق بشكل دوري، وتطرق أعضاء الفريق إلى للحديث حول مشوارهم الموسيقي خلال 20 عاما قضوها في التدرج حتى أصبحوا واحدة من أقدم وأهم الفرق الموسيقية في مصر.

وكانت هناك العديد من الوصلات الغنائية قدمت خلالها الفرقة مجموعة من أجمل أغانيهم الشهيرة بجانب مجموعة من أحدث أغاني الألبوم الجديد التي تذاع تلفزيونيا لأول مرة من خلال هذا اللقاء.

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"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

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