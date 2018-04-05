«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 9 أبريل الجارى يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.





وقال الوزير، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.



