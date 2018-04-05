لقاءات ونشاط الرئيس السيسي أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم

أبرزت الصحف الصادرة اليوم/الخميس/ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللقاءات التي عقدها مع رئيس مجلس النواب المغربي، والرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" العالمية، ومناقشة أوجه التعاون المحتملة بين مصر والمغرب، وكذلك فرص الاستثمار التي يمكن إتاحتها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.



وقد تناولت صحيفة "الأهرام"، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، حيث أشاد بما تشهده العلاقات المصرية - المغربية من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.



ونقلت الصحيفة تصريحا - حول اللقاء - للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، قال فيه " إن الرئيس السيسي أكد تميز وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، وطلب من المالكي نقل تحياته إلى الملك محمد السادس عاهل المغرب، معربًا عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها.



وأبرزت صحيفة "الأخبار" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ألفريد كيلي الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" العالمية وعدد من مسئوليها، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأشارت إلي أن الرئيس أكد خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة العالمية، وتوسيع استثماراتها في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية، وتفعيل الاقتصاد الرقمي ودفع جهود الشمول المالي.



ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس أشار إلى جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المالية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق الشمول المالي في ظل أثره الإيجابي في دمج مختلف فئات المجتمع في منظومة الخدمات المالية والاستفادة الحقيقية منها.



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون مع الشركة العالمية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية، واستعراض الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة وكارت المواطن.



وفي سياق متصل، تناولت صحيفة "الأهرام" استقبال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، حيث أكد أهمية استثمار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في مصر والمغرب، في عدد من المجالات على أساس الفائدة المتبادلة، والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مجال صناعة السيارات، في ضوء ما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد وتطوير الصناعات المغذية لها، إلى جانب تقديم الخبرة المصرية في مجال الخدمات البنكية، فضلًا عن التعاون في مجالي السياحة وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال صناعة وتصدير الأسمدة الفوسفاتية.



ونقلت الصحيفة تأكيد إسماعيل، تطلع مصر لعقد اجتماعات لمسئولي الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال أعمال من المغرب، لبحث المقترحات المناسبة لزيادة التعاون، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، والاستفادة من المزايا التى تحققها اتفاقيات التجارة الحرة أغادير والكوميسا.



واستعرضت صحيفة "الأهرام" بدء الاجتماعات التشاورية بالخرطوم لوزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات بدول (مصر والسودان وإثيوبيا) اليوم، بمشاركة الخبراء الفنيين لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى للخروج بتوصيات محددة حول النقاط العالقة والمتمثّلة في تحديد سنوات الملء والتشغيل لبحيرة السد.



وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع التساعي - الذي يعقد لأول مرة في تاريخ المفاوضات - تقرير وتوصيات انتهى إليها اجتماع الخبراء الفنيين بالدول الثلاث.



ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة يبدأ بعقد جلسة افتتاحية تعقبها جلسة مغلقة للتشاور والتباحث حول المخرجات والتوصيات الفنية التي رفعها الخبراء وبحث جميع المحاور ذات العلاقة بملف سد النهضة للخروج باتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث دون أضرار و يراعي الشواغل المصرية بما لا يضر بمصالح الدول الأخري.



وفيما يخص الشأن الاقتصادي، استعرضت صحيفة "الأخبار" تأكيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتطلع مصر لأن تكون الشريك التجاري الأهم وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للتصدير إلي أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.



وتناولت الصحيفة لقاء وزير التجارة مع علي الحلبي سفير لبنان الجديد في القاهرة، ونقلت تصريحا للوزير حول مصر ولبنان ، قال فيه " إن هناك توافقًا كاملًا في الرؤى بين مسئولي الحكومتين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وأن الرئيس السيسي حريص علي دعم الشعب اللبناني ومساعدة القطر الشقيق علي مواجهة التحديات".



وفي المجال الاقتصادي أيضا ، أشارت صحيفة "الأهرام" إلي رئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي تختتم فعالياته اليوم في تونس ، وقالت إن الوزير أوضحت خلال الاجتماع أولويات الحكومة المصرية في دعم رواد الأعمال، وإطلاق الوزارة أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، والذي تلقى خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 أفكار من 27 محافظة في قطاعات مختلفة، وتأسيس أكبر "مسرعة أعمال" في إفريقيا والشرق الأوسط، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة لتقديم برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.



وفي سياق آخر ، تناولت صحيفة "الأخبار" جولة تفقد فيها الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية لمستشفى طوارئ أبو خليفة ومستشفي بور فؤاد العام ووحدتين صحيتين، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وتطوير المستشفيات في أقل من 3 شهور والالتزام بالجدول الزمني.



ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الصحة، توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون التأمين الصحي في بورسعيد يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر 90% من سكان بورسعيد وربطهم بقاعدة البيانات لتطبيق نظام المكينة مع بدء تنفيذ القانون الجديد، وجاري العمل في إنشاء مقرات الهيئات الثلاث المسئولة عن تنفيذ القانون الجديد.



وأشارت الصحيفة إلي أن مستشفي طوارئ أبو خليفة متخصص في حوادث الطرق والطوارئ ويضم 131 سريرًا، و5 غرف عمليات، بتكلفة إنشاءات بلغت حوالي 273 مليون جنيه.



واستعرضت صحيفة "الجمهورية" افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز رعاية أطفال التوحد والحضانة الدامجة بالمطرية بقيمة إجمالية قاربت 7.5 مليون جنيه، وتفقدها 5 فصول تعليمية يضمها المركز لتدريب وتأهيل للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد علي العديد من المهارات وأشادت بمستويات التجهيز.



وذكرت الصحيفة أن الافتتاح جاء في إطار فعاليات احتفال وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للتوحد وتنفيذًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 2018 هو عام الإعاقة بما يمنحهم المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة فئة الأطفال المعاقين حيث تفقدت والي المركز المكون من دورين والذي يقدم خدماته المتكاملة في مرحلته الأولي لعدد 50 طفلًا.



وتناولت صحيفة "الجمهورية" مطالبة مجلس النواب والأحزاب السياسية، الحكومة ومجلس العموم البريطانيين بسرعة تسليم جثمان الطالبة المصرية "مريم عبد السلام" التي قتلت علي يد 6 فتيات بريطانيات منذ شهرين دون حدوث أي تقدم في التحقيقات.



ونقلت الصحيفة تصريحا لرئيس حقوق الإنسان علاء عابد، قال فيه " إن الموقف البريطاني يكشف عن عنصرية شديدة في التعامل مع الآخرين، من خلال بطء سير التحقيقات ومحاولة ابتزاز أسرتها بإجبارها علي التنازل مقابل تسليم الجثمان دون محاسبة الجُناة بادعاء أنهن قُصَّر".



كما نقلت تصريحا للقيادي بائتلاف "دعم مصر" ورئيس لجنة تقصي الحقائق إسماعيل نصر الدين، قال فيه " إن زيارة اللجنة إلي لندن أسقطت القناع عن ديمقراطية "الإنجليز" المزيفة والوهمية والتحقيقات التي لا تعرف للعدالة طريقًا حتي الآن، وسيطرة الفكر المتعصب الأعمى، مطالبًا "التحالف المصري" الذي يضم 40 حزبًا، بسرعة تسليم جثمان شهيدة العنصرية في عاصمة الضباب.