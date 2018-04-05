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أخبار العالم

أستراليا تبدأ تحقيقا حول «فيسبوك» يتعلق بالخصوصية

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:30 ص
استراليا تبدأ تحقيقا
استراليا تبدأ تحقيقا حول فيسبوك يتعلق بالخصوصية
رويترز
قالت مفوضة الخصوصية في استراليا اليوم الخميس إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن أكدت الشركة أنه تم استخدام بيانات 300 ألف مستخدم استرالي دون تصريح. وأضافت المفوضة أنجيلينا فوك في بيان أن التحقيق سينظر فيما إذا كانت فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية الاسترالية.

وقالت فيسبوك يوم الأربعاء إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية قالت إن العدد نحو 50 مليونا.

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