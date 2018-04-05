اليوم.. «التضامن» تجرى قرعة حجاج الجمعيات الأهلية

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة في العجوزة في الثانية عشرة ظهرا.



ومن المقرر أن يتم إضافة عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg، كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg وعلى موقع المؤسسة القومية للحج hijjfoundation.org.eg، وستعلن أيضا أسعار الحج لكل المستويات.



وستجرى القرعة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي في مقر الوزارة، بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.



وتقدم إلى قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، وذلك بعد استبعاد الطلبات التي تم تسجيلها في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، والتي أعلنت من قبل ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية، وسيتم اختيار 12 ألف من المتقدمين وسيتم أيضا توزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان لكل محافظة.