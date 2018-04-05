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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يواجه انتقادات بشأن سجلات أنشطة قوات بلاده في العراق

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:37 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رويترز
تعرض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لانتقادات اليوم الخميس بعد أن قال وزير دفاعه إن الجيش عثر العام الماضي على سجلات أنشطة قوات بلاده التي أرسلت إلى العراق بين عامي 2004 و2006 لكن الجيش لم يبلغ بها سلفه.

وتأتي هذه المسألة وسط دلائل على أن التراجع في شعبية آبي قد يصل إلى مستوى غير مسبوق حيث بلغت نسبة التأييد له نحو 42 في المئة في أحدث استطلاعين للرأي وذلك بعد فضيحة تتعلق بالمحسوبية والتستر على بيع أراض مملوكة للدولة بسعر منخفض.

وقد يضر هذا التراجع بفرص آبي في الفوز بفترة ثالثة في زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في الانتخابات المقررة في سبتمبر أيلول.

كان وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا كشف مساء الأربعاء أن وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية عثرت على سجلات الأنشطة في مارس 2017 لكنها لم ترسلها إلى سلفه تومومي اينادا الذي كان قد أبلغ البرلمان قبل ذلك بشهر بأن السجلات مفقودة.

كان أونوديرا قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن السجلات عثر عليها في يناير كانون الثاني لكنه لم يتم إبلاغه بها حتى 31 مارس.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستقرر الخطوات التي ستتخذها بعد إجراء تحقيق تحت "القيادة القوية" لأونوديرا.

ووصفت القوة اليابانية التي جرى نشرها في العراق بأنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. وأثار نشر هذه القوة جدلا لأن أنشطة إعادة البناء والأنشطة الإنسانية المكلفة بها جرت فيما اتفق عليه الخبراء بأنها منطقة صراع.

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