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محافظات

الاتحاد الدولي للإنقاذ يمنح محافظ جنوب سيناء وسام الشجاعة والإقدام.. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:13 ص
نضال المصرى
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في شرم الشيخ بالبلجيكى هارالد فيرفايك، سكرتير عام الاتحاد الدولى للإنقاذ، ومحمد صالح، رئيس الاتحاد الأفريقى للإنقاذ نائب رئيس الاتحاد الدولى.

وقدم رئيس الاتحاد للمحافظ وسام الشجاعة والإقدام لدوره ومجهوداته في دعم رياضة الغوص والإنقاذ ولتعاونه مع الاتحاد الدولي، وطلب تخصيص مساحة من الأرض لإقامة أكاديمية للإنقاذ والغوص بشرم الشيخ لإعداد المدربين والمتدربين، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف شخص يموتون غرقا سنويا على مستوى العالم بمعدل 2 شخص كل دقيقة، ما يعتبر خسارة فادحة في الأرواح وخسارة مادية أيضا للدول.

ووعد المحافظ بالعرض على رئيس الوزراء بعد تقدم الاتحاد بطلبه رسميا دعما للسياحة الرياضية على أرض المحافظة.

تم اللقاء على هامش استضافة مصر للبطولة العربية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ للناشئين والكبار (مسافات قصيرة ومياه مفتوحة) خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل 2018، وكذلك إسناد تنظيم بطولة العالم السادسة عشر للسباحة بالزعانف للناشئين لمصر العام المقبل 2019، وذلك فى حمامات سباحة مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

كما قام المحافظ بإهداء سكرتير عام الاتحاد درع محافظة جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

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