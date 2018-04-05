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أخبار البلد

بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:54 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
أوقفت الإمارات، العمل بشرط حصول القادمين إليها بغرض العمل على تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك "صحيفة الحالة الجنائية" للحصول على تأشيرة عمل. 

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى، أشار فيه المستشار العمالى ياسر عيد إلي أن القرار جاء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات الشقيقة.

يذكر أن الإمارات كانت أصدرت قرار شرط تقديم "صحيفة الحالة الجنائية" للحصول على تأشيرة العمل في مطلع العام الحالي 2018 وتم إلغاء هذا الشرط من أول إبريل الجاري.

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