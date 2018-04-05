بشرى سارة لراغبي العمل في الإمارات

أوقفت الإمارات، العمل بشرط حصول القادمين إليها بغرض العمل على تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك "صحيفة الحالة الجنائية" للحصول على تأشيرة عمل.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى، أشار فيه المستشار العمالى ياسر عيد إلي أن القرار جاء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات الشقيقة.



